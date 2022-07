Mps | ostacolo a Bankitalia – Nell’appello bis confermata assoluzione per ex vertici “perché il fatto non sussiste”

Pubblicità

Bluerating.com

... l'ex direttore generale Antonio Vigni e l'ex responsabile dell'area finanza della banca, Gianluca Baldassarri, erano stati gia' assolti in appello a Firenze, nel dicembre del 2017, per l'...*L'analisi del grafico di Bancamette in evidenza il minimo storico a 0,6770 euro toccato ieri *...8105 del 6 giugno,decisivo nel breve - medio termine dato che una vittoria sullo stesso ... Mps, sull'aumento di capitale pesano le incognite di mercato I legali: "Riconosciuta la dignità del lavoro e della persona di Mussari, ingiustamente sottoposto ad un calvario giudiziario" | Processo Mps, tutti assolti su Alexandria ... Baldassarri dall'accusa ...