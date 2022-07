Morta d’infarto Ivana Trump, l’ex moglie di Donald: scappò dal comunismo e divenne star mondiale (Di venerdì 15 luglio 2022) Una chiamata per “emergenza cardiaca”, l’ambulanza, la constatazione del decesso, forse per infarto. E’ Morta la notte scorsa Ivana Trump, ex moglie del precedente presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal 1977 al 1992 e madre dei tre figli maggiori dell’ex inquilino della Casa Bianca Donald jr, Ivanka ed Eric. Ivana Trump aveva 79 anni ed è stato prioprio l’ex presidente degli Usa ad annunciarne la scomparsa su Truth Social, la piattaforma mediatica di destra da lui creata dopo aver lasciato la Casa Bianca: “Era meravigliosa, bellissima, straordinaria. suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka, and Eric. Riposi in pace!”, ha scritto il tycoon ricordando ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022) Una chiamata per “emergenza cardiaca”, l’ambulanza, la constatazione del decesso, forse per infarto. E’la notte scorsa, exdel precedente presidente degli Stati Unitidal 1977 al 1992 e madre dei tre figli maggiori delinquilino della Casa Biancajr, Ivanka ed Eric.aveva 79 anni ed è stato priopriopresidente degli Usa ad annunciarne la scomparsa su Truth Social, la piattaforma mediatica di destra da lui creata dopo aver lasciato la Casa Bianca: “Era meravigliosa, bellissima, straordinaria. suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli,Jr., Ivanka, and Eric. Riposi in pace!”, ha scritto il tycoon ricordando ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Morta d’infarto Ivana Trump, l’ex moglie di Donald: scappò dal comunismo e divenne star mondiale… - aurydippi : @oasidellacanapa @perchetendenza Avevo letto dalla repubblica e dicevano sia morta d'infarto - PareSiaNevrosi : Ho appena visto un serpente. Anche lui ha visto me passargli di fianco. Se scrivo vuol dire che non sono ancora mo… - Cecils33724063 : @AliceMell5 io già mi vedo morta d'infarto con il primo vestito che pesco dall'armadio con il ragno sopra. - rinaeide : @_hollandscurls io sarei morta d’infarto e non avrei guardato nessuno dei due a lungo -