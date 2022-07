Morata Juve, il ritorno si può fare grazie a Ronaldo! Lo scenario (Di venerdì 15 luglio 2022) Morata Juve, l’assist per il ritorno dello spagnolo a Torino potrebbe servirlo Cristiano Ronaldo. Lo scenario di mercato L’ipotesi di un terzo ritorno di Morata alla Juve non è un’idea ancora tramontata. Un assist a sorpresa, in questo senso, potrebbe arrivare dall’ex bianconero Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferito da EPSN, l’agente Jorge Mendes avrebbe proposto l’ex numero 7 bianconero anche all’Atletico Madrid per permettergli di tornare in Spagna. I Colchoneros, per piazzare il colpo, dovrebbero vendere qualcuno in attacco tra Griezmann, Joao Felix, Cunha, Correa e appunto Morata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022), l’assist per ildello spagnolo a Torino potrebbe servirlo Cristiano Ronaldo. Lodi mercato L’ipotesi di un terzodiallanon è un’idea ancora tramontata. Un assist a sorpresa, in questo senso, potrebbe arrivare dall’ex bianconero Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferito da EPSN, l’agente Jorge Mendes avrebbe proposto l’ex numero 7 bianconero anche all’Atletico Madrid per permettergli di tornare in Spagna. I Colchoneros, per piazzare il colpo, dovrebbero vendere qualcuno in attacco tra Griezmann, Joao Felix, Cunha, Correa e appunto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

