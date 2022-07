Monza, un Ranocchia tira l'altro: preso Andrea, Galliani ci prova per Filippo della Juve (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Monza cerca altri rinforzi: secondo Sky, il nuovo obiettivo è Filippo Ranocchia, di proprietà della Juventus, che in caso di... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilcerca altri rinforzi: secondo Sky, il nuovo obiettivo è, di proprietàntus, che in caso di...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, settimana prossima incontro con la @juventusfc per Filippo #Ranocchia - albertomarti : Il Monza potrebbe essere la prima squadra ad avere due Ranocchia @gippu1 - Giorgio___22 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @ACMonza, settimana prossima incontro con la @juventusfc per Filippo #Ranocchia - PisuDavi : #Calciomercato: #Monza, settimana prossima incontro per Filippo #Ranocchia - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @ACMonza, settimana prossima incontro con la @juventusfc per Filippo #Ranocchia -