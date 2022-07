Mondiali di Eugene 2022 | cosa dobbiamo aspettarci dall’atletica italiana dopo il sogno di Tokyo

(Di venerdì 15 luglio 2022) Un anno fa, più o meno di questi tempi, l’Italia dell’atletica leggera si preparava alle Olimpiadi di2021, la più inattesa, incredibile, straordinaria pagina della storia dell’intero sport italiano. Siccome vincere è difficile, ma riconfermarsi lo è ancora di più, un annola stessa nazionale arriva aidi(Stati Uniti) con tante aspettative ma pochissime buone sensazioni. E il rischio di fare flop come nelle annate peggiori del recente passato. Come sta Marcell Jacobs? Quasi l’intera spedizione azzurra ruota intorno alle condizioni fisiche del bicampione olimpico. Una specie di Godot,i Giochi. Da allora lo sprinter italo-americano non si è praticamente mai visto: nel 2021 non ha più corso, nelaveva cominciato bene centrando ...

L'immagine simbolo delle Olimpiadi di Tokyo: Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi cercano conferme aididi Leo Turrini Non fosse perché Gimbo è Gimbo, ci racconteremmo con franchezza che ben poco ci sarebbe da attendersi da un Mondiale che arriva nel momento sbagliato e nel cuore di ...Leo Turrini Dimenticare Tokyo. A scanso di equivoci e per amore di realismo. Per l'atletica italiana, da oggi chiamata a verificarsi sul palcoscenico deinell'Oregon, specchiarsi nei risultati della ultima Olimpiade sarebbe un malinconico autogol. Anche perché gli effetti delle grandi imprese di una estate fa, in termini di ...Protagonista È alla terza gara in carriera con la maglia della Nazionale; la seconda in piano, la prima nei 100 metri e a un Mondiale È alla terza gara in carriera con la maglia della Nazionale; la se ...