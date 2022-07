Mondiali atletica, Tamberi si salva all'ultimo salto e va in finale. Eliminato Fassinotti - Sport - Altri Sport (Di venerdì 15 luglio 2022) Gianmarco Tamberi Eugene, 15 luglio 2022 - Una qualificazione di una sofferenza immensa per Gianmarco Tamberi che riesce ad ottenere in extremis il pass per la finale mondiale . Per ben due volte il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) GianmarcoEugene, 15 luglio 2022 - Una qualificazione di una sofferenza immensa per Gianmarcoche riesce ad ottenere in extremis il pass per lamondiale . Per ben due volte il ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Mondiali di atletica leggera al via, forza #ItaliaTeam! ?? #WCHOregon22 | @atleticaitalia - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Mondiali Eugene, Italia in finale nella 4x400 mista #SkySport #WCHOregon22 - repubblica : Mondiali di atletica: Tamberi salta 2,28 metri all'ultimo tentativo e va in finale. Fassinotti eliminato - SMichielan : RT @atleticaitalia: ?? ?????????? ???? ????????????! ?? Ai Mondiali di Eugene Gianmarco Tamberi si salva alla terza prova a 2,25 e poi centra il salto da… - Torocuchu90 : Calippo e mondiali di atletica ??#forzaitalia #troppocaldo -