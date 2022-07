(Di venerdì 15 luglio 2022) Raccontare e interpretare tutto ciò che non appartiene al visibile oggettivo, ha costituito un filone affascinante e misterioso nel corso dell’arte del passato più recente e, malgrado la tendenza contemporanea al materialismo e all’inseguimento della concretezza, o all’analisi e alla critica del mondo attuale, continua a trovare nuova linfa vitale negli artisti che scelgono di proseguire l’esplorazione dell’inspiegabile, del sottilmente percepibile, per farne il fulcro della propria ricerca pittorica. L’artista di cui vi parlerò oggi si pone in posizione di ascolto di tutto ciò che esiste in maniera latente dietro le pieghe della realtà e che può costituire un’altra opzione possibile, un mondo diverso ma forse migliore proprio perché privo del senso che l’uomo moderno attribuisce agli oggetti, agli obiettivi da raggiungere, tralasciando spesso l’importanza di essere. Intorno ai primi ...

Lopinionista : Mondi misteriosi, visioni introspettive e parallelismo quantico nel Surrealismo Metafisico di Vittoria Palazzolo… -

Multiplayer.it

... ma anche enigmatiche figure in muta da subacqueo pronte a tuffarsi nell'ignoto per esplorare... con il patrocinio della Città di Capri - si concentra sul rapporto tra l'uomo e i...... più nello specifico da quando, ancora ragazzino, incappò in alcune vecchie mappe marinaresche farcite di bestie mitologiche, scenariancora tutti da scoprire. Col passare degli ... Monument Valley 1 e 2 per PC disponibili da oggi Monument Valley 1 e 2 sono da oggi disponibili anche per PC, dopo aver mietuto successo nel mondo mobile.. Monument Valley 1 e 2 sono ora disponibili per PC. Si tratta di una serie di giochi mobile ...Il nuovo titolo ruolistico di Square Enix e TOSE ha ricevuto nuove interessanti informazioni sul sito ufficiale.