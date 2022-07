Mini Cooper SE Cabrio - Elettrica a cielo aperto

(Di venerdì 15 luglio 2022) Questo giocattolo è elettrico: c'è scritto a lettere cubitali sulla fiancata. Perché da un certo punto di vista, la nuovaa zero emissioni, è un gran bel modo per farsi venire il sorriso in faccia, una sorta di giocattolone per bambini cresciuti da esibire nelle località di mare più alla moda. Il punto è che, almeno per il momento, si tratta ancora di una concept che lapotrebbe decidere di mettere in produzione in un futuro non troppo lontano. Dovute precisazioni a parte, il sole è alto, ilè azzurro e le strade sono quelle di una Cascais estiva: gli ingredienti per passare una piacevole oretta al volante ci sono tutti. Bella pepata. Alla pressione della tipica levetta d'avviamento sulla plancia - ovviamente - non si avverte nessun rumore. Il borbottio del 4 in linea turbocompresso della ...

Pubblicità

motorionline : #Mini #Cooper SE Cabrio: l'elettrico si fa open air, ma è solo una one-off [FOTO] - videomotorsIT : Mini Cooper SE: e se ci fosse anche la Cabrio? // - Motor1italia : ?? Mai prodotta in serie, MINI svela la versione cabrio della sua Cooper SE elettrica: è una sola però. #minicooperse - quattroruote : La #Mini presenta la #Cooper SE Cabrio, esemplare unico di una scoperta #elettrica che, per il momento, resta un pr… - Minnie00004 : RT @CristinaRista: Sophie e la sua Mini Cooper ?? #basciagoni -

FORSE UN GIORNO - Come non averci pensato prima a unaSE Cabrio . E invece no, non si tratta di un modello di serie, ma di una one off: peccato perché laSE Cabrio avrebbe rappresentato l'unica cabrio elettrica del suo segmento. Ma non ...La versione cabrio dellaSE elettrica infatti, o meglioSE Convertible, non si potrà ordinare ancora. È un esemplare unico che si mostra e fa spettacolo negli Stati Uniti, per la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Mini Cooper SE toglie il tetto e diventa cabrio, dando così un nuovo senso di libertà alla guida elettrica con la compatta britannica. Tuttavia, al di là di quello che si potrebbe pensare vedendola ...