Milano | l’appello della mamma con figlio affetto da autismo | “Mi hanno rubato l’auto Dentro c’è il quaderno col quale comunica”

(Di venerdì 15 luglio 2022) “Aiutatemi a ritrovare la mia auto, l’rubata fuori dalla Motorizzazione di via Cilea, a. Al suo interno ci sono cose importanti per mioe per le sue terapie”. Èdi Vanessa, unadi 39 anni, su Facebook.rubata è una Mazda grigio scura targata DS471HN. Vanessa è originaria di Vittuone () e ha scritto un post sul social nella speranza di recuperare la sua vecchia Mazda con il prezioso contenuto: “Nelc’erano un seggiolino, un passeggino (dispositivi speciali adatti alla neurodiversità), oltre alla cartella clinica e ai documenti sanitari del mio bambino”, ha riferito al CorriereSera. Mazda ha tre figli e il più piccolo, di 4 anni, èda ...

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni: 'La sicurezza a Milano è fuori controllo'. L'influencer: 'Abbiamo bisogno di fare qualcosa, mi app… - fattoquotidiano : Milano, l’appello della mamma con figlio affetto da autismo: “Mi hanno rubato l’auto. Dentro c’è il quaderno col qu… - MediasetTgcom24 : Milano, l'appello della mamma di un bimbo autistico: 'Nell'auto rubata c'è il quaderno con cui comunica, restituite… - brichiel : RT @fattoquotidiano: Milano, l’appello della mamma con figlio affetto da autismo: “Mi hanno rubato l’auto. Dentro c’è il quaderno col quale… - rosina_70 : RT @fattoquotidiano: Milano, l’appello della mamma con figlio affetto da autismo: “Mi hanno rubato l’auto. Dentro c’è il quaderno col quale… -

"Rubandoci'auto non ci hanno solo lasciato a piedi, ci hanno proprio messi in ginocchio. Chiediamo a chiunque'abbia presa di restituircela": Vanessa R., 39enne di Vittuone (nell'hinterland milanese), nella mattinata del 13 luglio ha subito il furto della sua Mazda 5, fondamentale per la famiglia soprattutto ..."Angosciata e amareggiata" , si è definitaimprenditrice Chiara Ferragni in unche ha rivolto al sindaco diBeppe Sala , chiedendogli di agire per arginare la criminalità in città . Ma i dati raccontano un altra storia sui ...