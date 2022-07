Milano, Ferragni si scusa con Sala: “Il mio sfogo da privilegiata” (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Prosegue lo scambio a distanza tra Chiara Ferragni e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l’allarme sicurezza lanciato due giorni fa dall’influencer, che ora – con una storia pubblicata su Instagram – lo definisce uno “sfogo da cittadina privilegiata che vuole dare voce a un sentiment ormai diffuso a Milano e figlio di diverse esperienze personali”. E poi le scuse: “Mi dispiace se le mie parole hanno causato strumentalizzazioni politiche e divisioni che non mi appartengono”, scrive Chiara Ferragni, dicendo di credere “in una collaborazione costruttiva e concreta, perché anche se si hanno opinioni diverse, poi ci accorgiamo di avere a cuore sempre il bene comune”. L’allarme lanciato dalla Ferragni, infatti, aveva fatto levare nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Prosegue lo scambio a distanza tra Chiarae il sindaco di, Giuseppe, dopo l’allarme sicurezza lanciato due giorni fa dall’influencer, che ora – con una storia pubblicata su Instagram – lo definisce uno “da cittadinache vuole dare voce a un sentiment ormai diffuso ae figlio di diverse esperienze personali”. E poi le scuse: “Mi dispiace se le mie parole hanno causato strumentalizzazioni politiche e divisioni che non mi appartengono”, scrive Chiara, dicendo di credere “in una collaborazione costruttiva e concreta, perché anche se si hanno opinioni diverse, poi ci accorgiamo di avere a cuore sempre il bene comune”. L’allarme lanciato dalla, infatti, aveva fatto levare nei ...

