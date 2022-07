Milan, Roback accetta il San Gallo (Di venerdì 15 luglio 2022) Emil Roback, talento svedese della Primavera del Milan, ha accettato la corte del San Gallo. Ora il club svizzero cercherà di limare... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Emil, talento svedese della Primavera del, hato la corte del San. Ora il club svizzero cercherà di limare...

