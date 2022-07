Milan, Maldini punta alle visite mediche: offerta pronta (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Milan è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione e la dirigenza rossonera ha fretta di chiudere al più presto. Il Milan campione d’Italia è stata una delle più belle sorprese del 2022 (almeno per i tifosi rossoneri) ed ora l’obiettivo della squadra e della società è riconfermarsi. La dirigenza ancora deve Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilè a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione e la dirigenza rossonera ha fretta di chiudere al più presto. Ilcampione d’Italia è stata una delle più belle sorprese del 2022 (almeno per i tifosi rossoneri) ed ora l’obiettivo della squadra e della società è riconfermarsi. La dirigenza ancora deve Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AntoVitiello : #Scaroni a MilanTv: 'Maldini e Massara porteranno avanti i loro progetti sul mercato. Sono sicuro che avverranno co… - AntoVitiello : ??#Milan, settimana importante sul fronte #DeKetelaere. Il #Milan ha fretta di chiudere il belga. In arrivo la nuova… - AntoVitiello : ???Prime impressioni molto positive per Divock #Origi in conferenza. Risposte chiare e precise. 'E' un onore essere… - serieAnews_com : #Calciomercato - #Milan, #Maldini vuole chiudere per #DeKetelaere entro metà settimana prossima - inabedofsilence : @_IlBoris Milan che fattura un miliardo ma Maldini con l’app di Intesa Sanpaolo programma bonifici da 10/20/30mln t… -