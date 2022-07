Milan, Gazzetta: “Ibrahimovic si rimette in carreggiata, vuole vincere” (Di venerdì 15 luglio 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta ad oggi, il Milan può ancora contare sulle grandi prestazioni di Ibra che vuole ancora incidere. “Lavoro Ibra si è trasferito a Padenghe da un mesetto circa. Dopo essere tornato in Svezia a scudetto vinto e ginocchio sinistro ricostruito, il fuoriclasse rossonero è tornato in Italia con la compagna Helena e i figli Maximilian e Vincent: la riabilitazione post operatoria è entrata nel vivo in una villa super lussuosa che Zlatan. Ha affittato fino alla fine di luglio. Il panorama è da favola, la cucina e i vini italiani accompagnano le serate di relax trascorse anche con gli amici: da quando Ibra fa base sul lago sono venuti a trovarlo in tanti, dalla Svezia fino agli ex compagni come Ignazio Abate, nuovo tecnico della Primavera Milanista. ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)- Come riporta laad oggi, ilpuò ancora contare sulle grandi prestazioni di Ibra cheancora incidere. “Lavoro Ibra si è trasferito a Padenghe da un mesetto circa. Dopo essere tornato in Svezia a scudetto vinto e ginocchio sinistro ricostruito, il fuoriclasse rossonero è tornato in Italia con la compagna Helena e i figli Maximilian e Vincent: la riabilitazione post operatoria è entrata nel vivo in una villa super lussuosa che Zlatan. Ha affittato fino alla fine di luglio. Il panorama è da favola, la cucina e i vini italiani accompagnano le serate di relax trascorse anche con gli amici: da quando Ibra fa base sul lago sono venuti a trovarlo in tanti, dalla Svezia fino agli ex compagni come Ignazio Abate, nuovo tecnico della Primaveraista. ...

