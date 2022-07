Milan, Gazzetta: “De Ketelaere si vede rossonero, ma il tempo passa” (Di venerdì 15 luglio 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta Gazzetta ad oggi la trattativa tra il club Bruges e il Milan va avanti, ma il tempo è quasi scaduto. I rossoneri in questa stagione hanno davvero bisogno di un colpo dietro le punte. Un colpo che ad oggi possa far davvero la differenza. “La strada principale porta sempre a De Ketelaere e tra poco il Milan potrà iniziare a scorgere il traguardo. Basterà ritoccare un po’ l’offerta, trenta milioni potrebbero non bastare: con l’aggiunta di qualche bonus però l’affare può sbloccarsi e Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, non sono mai stati categorici. La proposta rossonera può essere aumentata per andare incontro alle esigenze della controparte, di certo non fino ai 37 milioni che proporrebbe il Leeds. Condizionale d’obbligo, perché la ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)- Come riportaad oggi la trattativa tra il club Bruges e ilva avanti, ma ilè quasi scaduto. I rossoneri in questa stagione hanno davvero bisogno di un colpo dietro le punte. Un colpo che ad oggi possa far davvero la differenza. “La strada principale porta sempre a Dee tra poco ilpotrà iniziare a scorgere il traguardo. Basterà ritoccare un po’ l’offerta, trenta milioni potrebbero non bastare: con l’aggiunta di qualche bonus però l’affare può sbloccarsi e Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, non sono mai stati categorici. La proposta rossonera può essere aumentata per andare incontro alle esigenze della controparte, di certo non fino ai 37 milioni che proporrebbe il Leeds. Condizionale d’obbligo, perché la ...

