Milan, Di Marzio: "Si gioca a rialzo per De Keteleare" (Di venerdì 15 luglio 2022) Milan DI Marzio- Il Milan è attivo sul mercato in entrata, Maldini e Massara vogliono regalare il tanto ambito trequartista a Stefano Pioli. Mentre rimangono più defilati, nomi come Marco Asensio e Paulo Dybala, i rossoneri sono attenti sempre a Ziyech che ha anche cambiato agente e Charles De Keteleare. All'alba della prossima settimana, come riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan saprà se il belga si unirà alla squadra. Il numero 10 del Brugges, dovrà partire per l'Ungheria e poi raggiungere l'Austria, se il belga non partirà il giocatore si unirà al Milan. La vera problematica rimangono le cifre, i rossoneri non vogliono arrivare ad un'asta a rialzo con il Leeds che ha offerto 37 milioni, ricordando che Keteleare ...

