Michela Persico | il vestitino è imbarazzante | impossibile non zoomare – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 15 luglio 2022) . La fidanzata di Rugani non smette di stupire i followers. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè da poco rientrata dalle vacanze con la famiglia e gli amici dopo aver trascorso diversi giorni in Grecia, precisamente a Mykonos. Tra feste, balli ma Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.