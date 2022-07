“Mi sento male, non vado avanti”, panico per Emma Marrone: spettatori impauriti – VIDEO (Di venerdì 15 luglio 2022) Emma Marrone ha vissuto attimi di grande panico sul palco durante un’esibizione: il VIDEO che immortala il momento Era l’estate scorsa quando Emma interruppe il suo concerto bruscamente e fece spaventare i suoi fan. A distanza di un anno il VIDEO è diventato virale e tutti adesso ricordano quanto successe in live. L’estate scorsa Emma L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 luglio 2022)ha vissuto attimi di grandesul palco durante un’esibizione: ilche immortala il momento Era l’estate scorsa quandointerruppe il suo concerto bruscamente e fece spaventare i suoi fan. A distanza di un anno ilè diventato virale e tutti adesso ricordano quanto successe in live. L’estate scorsaL'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

anna_c_01 : Io non posso pensare che questa storia stia finendo, va bene, mi sento male solo al pensiero, quindi per me non esi… - hazvchrry : @wixtcharry oddio no mi sento male - lasirenavarada3 : come la fine della storia..mi sento già male, come si fa a lasciare andare questi simone e manuel, io non sono pronta #cracra - ujkivetmuar : mi sento male - milanino48 : @RedandBlack22 mi sento male ti prego -