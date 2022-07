Meteo, ondata di caldo record in arrivo in Italia: le previsioni giorno per giorno (Di venerdì 15 luglio 2022) Si prospettano giornate bollenti nel nostro Paese, come su gran parte dell'Europa: la colonnina di mercurio toccherà i 40 gradi e li supererà in alcune zone della Penisola. Secondo le mappe dell’Ecmwf, il Centro europeo per le previsioni Meteorologiche a medio termine, i giorni peggiori saranno venerdì 15 e mercoledì 20 luglio Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 luglio 2022) Si prospettano giornate bollenti nel nostro Paese, come su gran parte dell'Europa: la colonnina di mercurio toccherà i 40 gradi e li supererà in alcune zone della Penisola. Secondo le mappe dell’Ecmwf, il Centro europeo per lerologiche a medio termine, i giorni peggiori saranno venerdì 15 e mercoledì 20 luglio

