Mercato europeo - Crisi senza fine: -16,8% a giugno (Di venerdì 15 luglio 2022) Prosegue anche a giugno la Crisi del Mercato automobilistico europeo anche se non manca qualche segnale di miglioramento, quantomeno rispetto al consuntivo di maggio. Lo scorso mese, stando ai dati forniti dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta dai Paesi Ue ed Efta e dal Regno Unito si sono attestate a 1.066.137 unità, il 16,8% in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno scorso. Si tratta di una contrazione, in termini percentuali, superiore al -12,5% di maggio e non lontana da quelle di marzo (-18,8%) e aprile (-20,2%). Tuttavia, i volumi, tornati sopra la soglia del milione di unità, sono decisamente più alti: nel quinto mese dell'anno le registrazioni erano state poco meno di 950 mila, mentre nel quarto era stato raggiunto il minimo storico di 830 mila (al netto, ovviamente, del 2020, pesantemente ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 luglio 2022) Prosegue anche aladelautomobilisticoanche se non manca qualche segnale di miglioramento, quantomeno rispetto al consuntivo di maggio. Lo scorso mese, stando ai dati forniti dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta dai Paesi Ue ed Efta e dal Regno Unito si sono attestate a 1.066.137 unità, il 16,8% in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno scorso. Si tratta di una contrazione, in termini percentuali, superiore al -12,5% di maggio e non lontana da quelle di marzo (-18,8%) e aprile (-20,2%). Tuttavia, i volumi, tornati sopra la soglia del milione di unità, sono decisamente più alti: nel quinto mese dell'anno le registrazioni erano state poco meno di 950 mila, mentre nel quarto era stato raggiunto il minimo storico di 830 mila (al netto, ovviamente, del 2020, pesantemente ...

