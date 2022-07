(Di venerdì 15 luglio 2022) Prosegue inesorabile il declino dell’dell’. Nel mese di giugno, il peggiore dal 1996 ad oggi, le immatricolazioni di vetture nuove nelche comprende Unione europea, paesi Efta e Regno Unito si sono fermate a quota 1.066.137: il 16,8% in meno rispetto a giugno 2021. Risultanze che hanno portato lecomplessive nel periodo compreso tra gennaio e giugno a non superare le 5.597.656, facendo registrare un calo del 13,7% (-14% nella sola UE) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Calo che se tuttavia confrontato con l’ultimo semestre precedente alla pandemia, quello del 2019, fa lievitare la contrazione fino al 33,6%. In pratica, rispetto a prima dell’emergenza sanitaria, si è persa un’su tre. A mancare all’appello sono stati tutti i mercati ...

Pubblicità

fattiamotore : Mercato auto Europa, sei mesi da dimenticare. Vendite giù del 13,7% e Italia fanalino di coda - MarcoScafati1 : Mercato auto Europa, sei mesi da dimenticare. Vendite giù del 13,7% e Italia fanalino di coda - infoiteconomia : Mercato auto Europa 2022, continua la crisi: giugno chiude con un -15,4% - yukychankouran : RT @MarceVann: ???? ARMI AL MERCATO NERO? Dopo essere stata consegnata in Ucraina, l'arma non va al fronte ma viene proposta agli acquirenti… - infoiteconomia : Mercato auto Europa, a giugno profondo rosso a -16,8% -

Dopo il tonfo di ieri di Piazza Affari, ilazionario si sveglia con buon rialzo nella prima ora di contrattazioni. In calo aanche lo ...7%) e Stellantis (+1,6%) dopo i dati sulle vendite di..., in Europa immatricolazioni ai minimi dal 1996 A giugno 2022, le immatricolazioni di ... Il fattore "costituisce un vento favorevole a breve termine" per ilgiapponese, ha commentato in una ...Bisogna vietare la vendita di auto Tesla in Svizzera ... Nei primi sei mesi di quest'anno, l'azienda guidata da Elon Musk ha venduto 4230 veicoli sul mercato svizzero, una cifra superiore dell'86% ...Il mercato dei SUV è quanto mai vivo e si arricchisce periodicamente ... cosa più unica che rara per un'auto di questo genere. Il comfort di guida è un altro punto di forza e si avvale, tra le altre ...