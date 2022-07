Meloni “Basta giochi di palazzo | elezioni subito”

(Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – «”E’ da irresponsabili andare al voto ora”. Dissero quelli che in piena crisi economica, tra pandemia e rincari di ogni tipo, continuano a tenere paralizzata l’Italia tra liti e smanie di potere. Irresponsabili sono loro.scuse,di». Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

