Meghan Markle «Principessa di Montecito», il soprannome riservatole dai vicini di casa è poco affettuoso: ecco perché (Di venerdì 15 luglio 2022) Meghan Markle e il principe Harry hanno lasciato ormai da tempo il Regno Unito e l'avversione della famiglia reale, ma anche in California non sembrano riuscire a riscuotere molta simpatia. Soprattutto per gli usi e le abitudini della duchessa di Sussex, ormai nota da quelle parti come 'Principessa di Montecito'. E no, non si tratta di un soprannome affettuoso. Meghan Markle, il soprannome 'Principessa di Montecito' Negli ambienti più esclusivi della California, come Beverly Hills, Montecito o West Hollywood, Meghan Markle non sembra essere riuscita a far breccia nel cuore dei residenti. Ma non sembra neanche troppo intenzionata a farsi nuovi ...

