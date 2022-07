“Me lo hanno ucciso, voglio la verità”: l’appello di Ambra Cucina per il figlio di 4 anni morto in ospedale (Di venerdì 15 luglio 2022) Per Ambra Cucina, originaria di Lampedusa ma residente a Catania, non ci sono dubbi: l’infezione che ha ucciso suo figlio è stata dovuta a un errore dei sanitari dell’ospedale San Marco di Catania. La Procura di Messina ha ora aperto un’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Bandieramonte. Tutto è iniziato quando Cucina ha portato suo figlio, di 4 anni, all’ospedale San Marco di Catania per un comune disturbo intestinale: all’ospedale, come ha spiegato la donna ad Ansa, gli hanno applicato un sondino e da li’ avrebbe contratto un batterio, l’enterococco, che ha colpito tutti gli organi del bambino, dal cuore ai reni. Domenico Bandieramonte è stato quindi trasferito al Policlinico del capoluogo ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 15 luglio 2022) Per, originaria di Lampedusa ma residente a Catania, non ci sono dubbi: l’infezione che hasuoè stata dovuta a un errore dei sanitari dell’San Marco di Catania. La Procura di Messina ha ora aperto un’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Bandieramonte. Tutto è iniziato quandoha portato suo, di 4, all’San Marco di Catania per un comune disturbo intestinale: all’, come ha spiegato la donna ad Ansa, gliapplicato un sondino e da li’ avrebbe contratto un batterio, l’enterococco, che ha colpito tutti gli organi del bambino, dal cuore ai reni. Domenico Bandieramonte è stato quindi trasferito al Policlinico del capoluogo ...

