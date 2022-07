Mazzocchi al Monza, la Salernitana chiude per Sambia. Si avvicina Boulaye Dia (Di venerdì 15 luglio 2022) L’ imminente cessione, a quanto sembra, di Pasquale Mazzocchi al Monza non coglie impreparata la Salernitana che ha già individuato il suo sostituto. È Junion Sambia, terzino destro, classe 96, del Montpellier. Per l’attacco, i granata sono vicini al senegalese del Villareal, Boulaye Dia, che ha preso tempo per decidere se sposare o meno il progetto granata. Mazzocchi al Monza: Sambia il suo sostituto? La Salernitana ha trovato il nuovo terzino destro, Junior Sambia, svincolato dopo 4 stagioni al Montpellier. Classe 1996, ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Marsiglia, per poi trasferirsi al Montpellier dove ha collezionato 160 presenze. Giocatore duttile, capace di agire sia da terzino che da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 luglio 2022) L’ imminente cessione, a quanto sembra, di Pasqualealnon coglie impreparata lache ha già individuato il suo sostituto. È Junion, terzino destro, classe 96, del Montpellier. Per l’attacco, i granata sono vicini al senegalese del Villareal,Dia, che ha preso tempo per decidere se sposare o meno il progetto granata.alil suo sostituto? Laha trovato il nuovo terzino destro, Junior, svincolato dopo 4 stagioni al Montpellier. Classe 1996, ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Marsiglia, per poi trasferirsi al Montpellier dove ha collezionato 160 presenze. Giocatore duttile, capace di agire sia da terzino che da ...

