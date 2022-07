Maxi-incendio a Bibione, in 8 si salvano tuffandosi in mare: le colonne di fumo visibili anche a Trieste – Foto e Video (Di venerdì 15 luglio 2022) Un Maxi-incendio è scoppiato vicino Bibione, località balneare a confine tra la provincia di Venezia e il Friuli Venezia Giulia. L’incendio sarebbe scoppiato poco dopo le 14 in un campo agricolo vicino al faro della cittadina veneta, per poi estendersi su un zona boschiva. Le fiamme hanno sorpreso un gruppo di otto escursionisti, che si trovava in zona ed è riuscito a salvarsi dopo essersi gettati in mare. Gli otto sono stati poi soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera che li ha portati a riva. Per loro non è stato necessario il ricorso alle cure mediche. Dall’incendio si sono sprigionate alte colonne di fumo, al punto da essere visibili anche nella vicina Lignano e dalla più lontana ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Unè scoppiato vicino, località balneare a confine tra la provincia di Venezia e il Friuli Venezia Giulia. L’sarebbe scoppiato poco dopo le 14 in un campo agricolo vicino al faro della cittadina veneta, per poi estendersi su un zona boschiva. Le fiamme hanno sorpreso un gruppo di otto escursionisti, che si trovava in zona ed è riuscito a salvarsi dopo essersi gettati in. Gli otto sono stati poi soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera che li ha portati a riva. Per loro non è stato necessario il ricorso alle cure mediche. Dall’si sono sprigionate altedi, al punto da esserenella vicina Lignano e dalla più lontana ...

