'Per ragioni di carattere tecnico e organizzativo non dipendenti dall'artista né dalla produzione, la data dello spettacolo di"Miracolato", prevista per venerdì 15 luglio , è stata rimandata a data da destinarsi'. Così una nota dell'Ufficio Stampa di Palazzo Reale Summerfest. Diffuse anche le indicazioni per ...Di nuovo: non lo è, ma in fondo ve ne siete accorti anche voi guardandolo a Zelig (insieme a, Calgaro è stata la rivelazione della scorsa edizione) o nello speciale Comedy Central ... Max Angioni a «Lazzaretto Estate 2022»: «Vi racconto perché ho trasformato Gesù in un Supereroe della Marvel» Reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig e dalla partecipazione alla seconda edizione di LOL su Amazon Prime, il comico di origini comasche farà tappa anche a Bergamo il prossimo 18 luglio co ...Fila umana e traffico rallentato questa mattina a Castenaso davanti all'Istituto vendite giudiziarie del tribunale di Bologna: si stoccano i vestiti di Les Copains, storica griffe bolognese purtroppo.