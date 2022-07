Matrimonio a prima vista Italia estate 2022, ecco chi sono le tre coppie in gioco (Di venerdì 15 luglio 2022) Da oggi è disponibile su Discovery+ la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia estate 2022. sono previsti otto episodi e i protagonisti saranno sei. Le coppie formate dagli esperti, anche questa volta, sono tre e oggi vi riveliamo i loro nomi. La prima è composta da Michele e Veronica, 29 anni lui e 33 lei. Michele è un personal trainer, è molto legato alla sua famiglia ed è laureato in scienze motorie. Veronica è un’infermiera ed è appassionata di arte e musica. La seconda coppia è quella formata da Alex, 34 anni, e Michela, della stessa età. Lui vive a Roma e si occupa di consegne. Lei, invece, è un’ostetrica e come Alex è romana. Paolo Lucas, 35 anni, e Carolina, 30, formano la terza ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 luglio 2022) Da oggi è disponibile su Discovery+ lapuntata diprevisti otto episodi e i protagonisti saranno sei. Leformate dagli esperti, anche questa volta,tre e oggi vi riveliamo i loro nomi. Laè composta da Michele e Veronica, 29 anni lui e 33 lei. Michele è un personal trainer, è molto legato alla sua famiglia ed è laureato in scienze motorie. Veronica è un’infermiera ed è appassionata di arte e musica. La seconda coppia è quella formata da Alex, 34 anni, e Michela, della stessa età. Lui vive a Roma e si occupa di consegne. Lei, invece, è un’ostetrica e come Alex è romana. Paolo Lucas, 35 anni, e Carolina, 30, formano la terza ...

