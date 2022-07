Massimo Martino, chi è il marito di Tosca D’Aquino: “È così romantico” (Di venerdì 15 luglio 2022) L’attrice Tosca D’Aquino è stata sposata due volte: la prima volta con l’ingegnere Mauro Gabrielli, dal quale ha avuto un figlio, Edoardo, nato nel 1999. La loro storia d’amore è durata sette anni. L’attrice e comica ha sofferto molto per la fine del suo matrimonio. In un’intervista ha dichiarato di aver trovato nella fede la forza per andare avanti ed innamorarsi di nuovo. Nel 2013, infatti, è convolata a seconde nozze, dopo undici anni di convivenza, con Massimo Martino, dal quale ha un figlio di nome Francesco, nato nel 2005. Massimo Martino è un produttore cinematografico e per lavoro è abituato a stare dietro alle quinte. Di conseguenza, l’uomo non è avvezzo a rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Di lui dunque sappiamo veramente poco, tranne come l’ha descritto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) L’attriceè stata sposata due volte: la prima volta con l’ingegnere Mauro Gabrielli, dal quale ha avuto un figlio, Edoardo, nato nel 1999. La loro storia d’amore è durata sette anni. L’attrice e comica ha sofferto molto per la fine del suo matrimonio. In un’intervista ha dichiarato di aver trovato nella fede la forza per andare avanti ed innamorarsi di nuovo. Nel 2013, infatti, è convolata a seconde nozze, dopo undici anni di convivenza, con, dal quale ha un figlio di nome Francesco, nato nel 2005.è un produttore cinematografico e per lavoro è abituato a stare dietro alle quinte. Di conseguenza, l’uomo non è avvezzo a rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Di lui dunque sappiamo veramente poco, tranne come l’ha descritto la ...

