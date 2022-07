“Massimo Giletti ha rischiato la vita nelle zone di guerra. Critiche ingenerose”: così Urbano Cairo difende il volto de La7 (Di venerdì 15 luglio 2022) Massimo Giletti sarà un volto di La7 anche nella prossima stagione, da settembre ancora una volta alla guida di “Non è l’Arena“. Il talk show è finito più volte nel mirino negli ultimi mesi, anche per la scelta del conduttore di realizzare puntate in diretta da Odessa, in Ucraina, e poi da Mosca. Numerose polemiche con l’accusa di voler “spettacolarizzare la guerra” con speciali ritenuti poco giornalistici, con la scelta di intervistare via Skype Maria Zakharova, direttore del dipartimento informazione e stampa del Ministero degli esteri della Russia, nonché portavoce di Lavrov. Nel corso della presentazione dei palinsesti di La7, l’editore della rete, Urbano Cairo, si è espresso apertamente a favore di Giletti difendendo il lavoro fatto: “È andato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022)sarà undi La7 anche nella prossima stagione, da settembre ancora una volta alla guida di “Non è l’Arena“. Il talk show è finito più volte nel mirino negli ultimi mesi, anche per la scelta del conduttore di realizzare puntate in diretta da Odessa, in Ucraina, e poi da Mosca. Numerose polemiche con l’accusa di voler “spettacolarizzare la” con speciali ritenuti poco giornalistici, con la scelta di intervistare via Skype Maria Zakharova, direttore del dipartimento informazione e stampa del Ministero degli esteri della Russia, nonché portavoce di Lavrov. Nel corso della presentazione dei palinsesti di La7, l’editore della rete,, si è espresso apertamente a favore dindo il lavoro fatto: “È andato ...

