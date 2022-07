Marsiglia | vicino l'arrivo di Mbemba

Pubblicità

marsiglia_lara : RT @MomoSaidMomo: Non ne sapevo niente, perché ero convinto che #KK fosse più vicino. Oggi però ho chiesto di #PauTorres e ho ricevuto 2 ri… - marsiglia_lara : RT @Massimi67339505: Oggi posso dirvi che il #ChelseaFC è vicino a KK, domani e prevista la chiusura!! Ma vi posso dire che mi dispiace ??n… - marsiglia_lara : RT @jordancs580: Attenzione ?? alla permanenza di #DeLigt se fino a ieri era in partenza, oggi è più vicino alla permanenza, si aspetta il… - gabrillasarti2 : Casa acquistabili a solo 15 euro vicino al mare, lavoro assicurato, piscina e divertimenti: è tutto vero, ecco dove - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO LIGUE 1 - #Psg su #Ekitike del Reims - #Lille e #Nantes su #Bouanga del St Etienne . #Nizza su… -

Calciomercato.com

Ma non solo: sempre Marca riporta dell'interessamento da parte dell'Olympiquedi Igor Tudor, che la Serie A italiana l'ha vista dala scorsa stagione sulla panchina dell'Hellas ...Commenta per primo Jonathan Clauss è sempre piùal: lo assicura L'Equipe , spiegando che l'esterno del Lens è un dossier estremamente caldo. Marsiglia, si avvicina un esterno | Mercato | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ..."Se dovesse andare via saremo tutti contenti per lui. Ha fatto una grande annata e tutti noi giovani abbiamo l’ambizione di andare, migliorarci". Parole e musica di Giacomo Raspadori, interrogato da S ...