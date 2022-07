Mario Pepe: “Amministrazione di San Giorgio del Sannio nata per demolire” (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – “Che Dup è? La Giunta comunale ha approvato il 21 Giugno 2022 il Documento unico di programmazione: non vorrei fare un’analisi approfondita, avremo modo e tempi per mettere a fuoco vari argomenti“. Così l’ex sindaco di San Giorgio del Sannio, Onorevole Mario Pepe. “Il documento – prosegue il medesimo – prevede una sezione strategica che appare soltanto enunciativa, ripetitiva, povera di prospettive reali ed autentiche; prevede anche una sezione operativa a pag.30 dove vengono previste azioni di demolizione di molti edifici scolastici senza una valutazione strutturale e statica degli stessi (la scuola elementare di Ginestra, l’asilo di Ginestra, la scuola Montalcini e, perla delle perle, è prevista anche la demolizione dell’ex ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) – “Che Dup è? La Giunta comunale ha approvato il 21 Giugno 2022 il Documento unico di programmazione: non vorrei fare un’analisi approfondita, avremo modo e tempi per mettere a fuoco vari argomenti“. Così l’ex sindaco di Sandel, Onorevole. “Il documento – prosegue il medesimo – prevede una sezione strategica che appare soltanto enunciativa, ripetitiva, povera di prospettive reali ed autentiche; prevede anche una sezione operativa a pag.30 dove vengono previste azioni di demolizione di molti edifici scolastici senza una valutazione strutturale e statica degli stessi (la scuola elementare di Ginestra, l’asilo di Ginestra, la scuola Montalcini e, perla delle perle, è prevista anche la demolizione dell’ex ...

Pubblicità

TV7Benevento : Mario Pepe 'L'Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio è nata per demolire' - - gmai_pepe : RT @misSchianto: Cioè, noi ci siamo giocati Mario Draghi per colpa di quei quattro cialtroni, analfabeti, ignoranti, impreparati e beceri d… - lella_pepe : RT @AndreaOrlandosp: Considero molto positivo che nell'agenda collegiale, non solo del @MinLavoro, sia entrato il tema della #precarietà de… - Sarailcaso : @RosyDiBartolo1 Ma stai scherzando vero? Si chiama MARIO DRAGHI, benedetta figliola. LA REPUTAZIONE INTERNAZIONALE… - Silvia_Pepe_ : RT @PremioStrega: Il vincitore della LXXVI edizione del Premio Strega è Mario Desiati con «Spatriati» (Einaudi). -