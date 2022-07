Marcia 20km femminile | Mondiali atletica Eugene 2022 | oro alla peruviana Garcìa Leòn | ottava Trapletti

(Di venerdì 15 luglio 2022) Kimberlyè la vincitrice della gara deidi, valida per idiin corso a. L’atletastaziona fin da subito nelle posizioni di vertice insiemecinese Qieyang, per poi tentare la fuga e seminare l’avversaria, andandosi a prendere un fantastico oro in 1:26.58. La medaglia d’argento vapolacca Zdzieblo, protagonista di una gara molto solida e brava ad approfittare del crollo verticale Qieyang, che nel finale non ne ha più e deve accontentarsi del bronzo. Completano la Top 5 l’australiana Montag e la cinese Liu, che al fotofinish precede la giapponese Fujii. Buone notizie per l’Italia, che si gode un buon ...

Pubblicità

Sandrino_14 : Il fisico invidiabile della peruviana Inga nella 20km di marcia. - Erica_setteeuno : La 20km di marcia la guardano a malapena i parenti. - sportface2016 : Segui il LIVE della 20km femminile di #marcia, Mondiali atletica #Eugene2022 (DIRETTA) - metiu : madonna, sto per spararmi la 20km di marcia ai mondiali di atletica con telecronaca di Franco Bragagna. Sono morto e questo è il paradiso. - zazoomblog : LIVE – Marcia 20km femminile Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) - #Marcia #femminile #Mondiali #atletica -

L'orario e le indicazioni per vedere in diretta la gara deidifemminile, valida per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene . Si assegnano già le prime medaglie nella cittadina dell'Oregon, con l'Italia che potrà contare su Valentina ...19.10 Salto In alto uomini (Marco Fassinotti, GianmarcoTamberi) 20.45 Staffetta Mista (Italia) 22.10donne (Nicole Colombi, Valentina Trapletti) 22.30 Lancio del Martello donne (Sara ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...titolo italiano ai Campionati di Marcia 20 km ad Alberobello Il marciatore dell'Amatori Atletica Acquaviva trionfa nella categoria Juniores. Ottimo terzo posto per Francesco Fortunato ...