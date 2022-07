Manchester United | trovato l’accordo con il Barcellona per De Jong

(Di venerdì 15 luglio 2022) Raccordo raggiunto tra ile ilper Frenkie de. Questo quanto riportato dai media britannici, i quali precisano che i Red Devils avrebbero accettato di pagare ai catalani 75 milioni di euro più altri potenziali 10 milioni di euro in bonus per il cartellino del 25enne olandese. Deha un contratto con ilfino al 2026 e non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Camp Nou. SportFace.

Gli anni di, allo, non lo hanno fatto risplendere, soprattutto non lo hanno reso così felice come si sarebbe aspettato. Inevitabile, la scelta di cuore ha indicato la strada. E la ...L'avventura di Frank De Jong al Barcellona è conclusa, ma la sua disputa finanziaria ne blocca il passaggio al. Il club inglese e quello catalano hanno infatti chiuso l'accordo per il trasferimento del giovane pupillo di Ten Hag per 63.5 milioni di sterline, circa 75 milioni di euro. Ma la ...Il difensore del Manchester United vuole cambiare squadra e sarebbe ben lieto di poter approdare nel Napoli in Serie A. Eric Bailly verrebbe volentieri al Napoli e l'ha fatto sapere tramite il suo ...Il giocatore olandese non è convinto e non vuole lasciare Barcellona.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester United, secondo i media britannici, ha raggiunto un accordo con il Barcellona ...