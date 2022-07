Manchester United | Eriksen | «Ho ancora grandi ambizioni Con Ten Hag…»

(Di venerdì 15 luglio 2022), ecco. Le prime parole del centrocampista danese da giocatore dei Red Devils Christianha firmato per il. Le prime dichiarazioni del danese ai canali ufficiali del club. LE PAROLE – «Ilè un club speciale e non vedo l’ora di iniziare. Ho avuto il privilegio di giocare molte volte all’Old Trafford, ma farlo con la maglia rossa dellosarà una sensazione incredibile. Ho visto il lavoro di Erik all’Ajax e conosco il livello di dettaglio e di preparazione in cui lui e il suo staff mettono ogni giorno. È chiaro che è un allenatore fantastico. Dopo aver parlato con lui e aver imparato di più sulla sua visione e sul modo in cui vuole che la squadra giochi, sono ...

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Eriksen è un giocatore del Manchester United ? - footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - OrchestraY : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Eriksen è un giocatore del Manchester United ? - Calcio24newsit : Christian #Erikssen è nuovo giocatore del Manchester United. Arriva dal Brentford. #calciomercato - CalcioNews24 : Le prime parole di #Eriksen con il #ManchesterUnited ??? -

, ecco Eriksen. Le prime parole del centrocampista danese da giocatore dei Red Devils Christian Eriksen ha firmato per il. Le prime dichiarazioni del danese ai ...... David e Victoria Beckham lanciano un appello per Unicef Beckham aveva solo 17 anni quando ha cominciato la sua rosea carriera, iniziando nel. Per due decenni ha dovuto attaccare ...Da gennaio era tornato a giocare in Premier League con il Brentford. MANCHESTER - Il 30enne Christian Eriksen continuerà la sua carriera in Premier League. Dopo i sei mesi trascorsi al Brentford, il f ...Dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi, adesso c'è anche l'ufficialità: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Manchester United. Il centrocampista danese aveva lasciato il 30 giugno il ...