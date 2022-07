Mamma vende il figlio di cinque giorni per 3400 euro: voleva rifarsi il naso (Di venerdì 15 luglio 2022) Per racimolare la somma necessaria per pagare il chirurgo plastico, la donna, in Russia, si è messa alla ricerca dei possibili acquirenti di suo figlio. E' stata arrestata Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 luglio 2022) Per racimolare la somma necessaria per pagare il chirurgo plastico, la donna, in Russia, si è messa alla ricerca dei possibili acquirenti di suo. E' stata arrestata

Pubblicità

izdrottning : RT @NATOlizer: Neo mamma vende il figlio di cinque giorni per 2900 sterline: voleva rifarsi il naso - Il Fatto Quotidiano - NATOlizer : Neo mamma vende il figlio di cinque giorni per 2900 sterline: voleva rifarsi il naso - Il Fatto Quotidiano… - il_Portavoce_ : Mamma vende il figlio di 5 giorni in cambio di 3400 euro; voleva rifarsi il naso #mamma #figlio #Russia #donna… - jinnmymoon : @with_hvnter amo c’è un negozio a brescia che vende ma non mi ricordo il nome poi chiedo a mia mamma - TheHippyNewsOut : RT @ParliamoDiNews: Neo mamma vende il figlio di cinque giorni per 2900 sterline: voleva rifarsi il naso - Il Fatto Quotidiano #Russia #15l… -