Mai più con il M5S, Salvini e Berlusconi: “Non si può contare su chi non vota miliardi di aiuti alle famiglie” (Di venerdì 15 luglio 2022) Salvini e Berlusconi intendono chiudere nettamente con i Cinquestelle. “Lega e Forza Italia prendono atto della grave crisi politica innescata in modo irresponsabile dai Cinquestelle. Che, come ha sottolineato il Presidente Mario Draghi, ‘ha fatto venir meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo'”. E’ l’incipit di una nota congiunta che i due leader hanno diramato al termine di una telefonata. Legnata al partito di Conte: “Dopo quello che è successo – si legge nel testo – il centrodestra di governo vuole chiarezza; e prende atto che non è più possibile contare sul Movimento 5 Stelle in questa fase così drammatica”. Salvini e Berlusconi: “Continueremo a difendere gli interessi del Paese” Il M5S ha fatto una passo grave per l’Italia, precisano i leader di Fi e Lega, non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022)intendono chiudere nettamente con i Cinquestelle. “Lega e Forza Italia prendono atto della grave crisi politica innescata in modo irresponsabile dai Cinquestelle. Che, come ha sottolineato il Presidente Mario Draghi, ‘ha fatto venir meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo'”. E’ l’incipit di una nota congiunta che i due leader hanno diramato al termine di una telefonata. Legnata al partito di Conte: “Dopo quello che è successo – si legge nel testo – il centrodestra di governo vuole chiarezza; e prende atto che non è più possibilesul Movimento 5 Stelle in questa fase così drammatica”.: “Continueremo a difendere gli interessi del Paese” Il M5S ha fatto una passo grave per l’Italia, precisano i leader di Fi e Lega, non ...

CarloCalenda : #Conte, l’avvocato del popolo, il punto di riferimento dei progressisti, si accinge a far cadere un Governo presied… - matteorenzi : Chi vuole andare avanti con Draghi si faccia sentire. Ora o mai più. Abbiamo lanciato una petizione per il Draghi B… - marattin : Lo scostamento si può fare per grave recessione o per calamità o disastro. La recessione (per fortuna) non c’è, il… - giovannicabona : RT @AndreaOrlandosp: Attraverso la centralità della persona, l’economia sociale contribuisce a creare la misura dei bisogni, della loro equ… - ignaziore : RT @MicK_ele: @AgrandeAt @giuliocavalli I numeri per proseguire anche senza i grillini mi pare ci siano. Eppure leggo da più parti che senz… -

La crisi italiana vista dalla stampa internazionale 'Perché non è mai stato usato'. Il pubblico è scoppiato a ridere. La battuta era ancora più divertente perché raccontata da un ex presidente della Banca centrale europea. Ma forse conteneva anche ... Balotelli torna in Italia In quota Monza prima opzione, sognano Salernitana e Cremonese ...riportare in patria un giocatore che in Serie A non è mai riuscito a trovare continuità. Per i betting analyst è il neopromosso Monza - squadra nella quale ha già giocato - la destinazione più ... Il Tempo 'Perché non èstato usato'. Il pubblico è scoppiato a ridere. La battuta era ancoradivertente perché raccontata da un ex presidente della Banca centrale europea. Ma forse conteneva anche ......riportare in patria un giocatore che in Serie A non èriuscito a trovare continuità. Per i betting analyst è il neopromosso Monza - squadra nella quale ha già giocato - la destinazione... Asse Salvini-Berlusconi: nessun governicchio, mai più ostaggi di Pd e 5Stelle