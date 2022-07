Mahrez rinnova con il Manchester City | fino al 2025

(Di venerdì 15 luglio 2022) Riyad, stella algerina del, ha prolungato per altri due anni, e quindial 30 giugno del, il contratto che lo lega alla società campione d'Inghilterra. Non sono stati ...

Non sono stati rei noti i termini economici dell'accordo, peròsi è detto entusiasta di rimanere alla corte di Pep Guardiola. "Sono felice di rimanere, mi sono goduto ogni singolo minuto che ...Commenta per primo Il Manchester City ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino a giugno 2025 di RiyadRiyad Mahrez, stella algerina del Manchester City, ha prolungato per altri due anni, e quindi fino al 30 giugno del 2025, il contratto che lo lega alla società campione d'Inghilterra. (ANSA) ...Riyad Mahrez al Manchester City per almeno altri tre anni. Il talento algerino ha infatti allungato di altri due anni il contratto che lo lega ai campioni di Inghilterra.