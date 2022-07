Madre incinta mangia ostriche: figlio neonato gravissimo per infezione, chiuso ristorante (Di venerdì 15 luglio 2022) La donna è di Prato. Il locale è di Sesto Fiorentino. Intervento delle autorità che interrompono l'attività del ... Leggi su lanazione (Di venerdì 15 luglio 2022) La donna è di Prato. Il locale è di Sesto Fiorentino. Intervento delle autorità che interrompono l'attività del ...

Pubblicità

Nazione_Prato : Madre incinta mangia ostriche: figlio neonato gravissimo per infezione, chiuso ristorante - Antonio80155302 : @AntonioPrete52 La madre dei cretini è sempre incinta.. Non c'è partita. - qn_lanazione : Madre incinta mangia ostriche: figlio neonato gravissimo per infezione, chiuso ristorante - Rilievoaiace1 : @mausassi e non c'è niente da fare, la madre dei populisti, mestatori e farneticatori è sempre in cinta (per chi no… - ElizondoArcelia : RT @ParoleCristiane: Sono a favore della vita. A mia madre quando era incinta di me fu consigliato di abortire. I medici videro dei problem… -