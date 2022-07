Ma quali elezioni, l’Italia è commissariata. Tutto pronto per il (super) Draghi bis (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – Nessuna illusione, la poltrona non la mollano, semmai la trasformano in sofà. Resteranno così, spiaggiati fino alle prossimi elezioni politiche, a 2023 inoltrato. Mario Draghi non ha davvero mollato, si è solo stufato di non avere le mani libere a Palazzo Chigi. Stiamo già assistendo alla retorica sull’insostituibilità del premier acclamato a furor di media, deus ex machina di un’armata Brancaleone incapace di pensarsi politica, commissariata e felice. E’ insomma Tutto pronto per il Draghi bis. Il Draghi bis è pronto, nessuna illusione Certo, anche l’imponderabile può accadere, non abbiamo la sfera di cristallo. Ma se osserviamo le mosse incrociate e il peso di chi le attua, appare del Tutto chimerico l’addio definitivo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – Nessuna illusione, la poltrona non la mollano, semmai la trasformano in sofà. Resteranno così, spiaggiati fino alle prossimipolitiche, a 2023 inoltrato. Marionon ha davvero mollato, si è solo stufato di non avere le mani libere a Palazzo Chigi. Stiamo già assistendo alla retorica sull’insostituibilità del premier acclamato a furor di media, deus ex machina di un’armata Brancaleone incapace di pensarsi politica,e felice. E’ insommaper ilbis. Ilbis è, nessuna illusione Certo, anche l’imponderabile può accadere, non abbiamo la sfera di cristallo. Ma se osserviamo le mosse incrociate e il peso di chi le attua, appare delchimerico l’addio definitivo ...

Pubblicità

fanpage : Nuovo incarico, nuovo Presidente del Consiglio o elezioni anticipate: proviamo a capire cosa succede dopo le dimiss… - Giovidip : RT @SilvioLpicor: @borghi_claudio Eccerto, il problema so' i 'ricatti di conte', senza i quali invece 'sarebbe serio' andare avanti con dra… - SilvioLpicor : @borghi_claudio Eccerto, il problema so' i 'ricatti di conte', senza i quali invece 'sarebbe serio' andare avanti c… - robertopontillo : @Bea_Mary84 Io più che altro non ho capito quali sono le mire di Conte perché ha scatenato questa crisi di governo… - paolo_stillo : -