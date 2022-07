Ma Conte vuole andare fino in fondo alla crisi di governo: «Ora il boccino ce lo abbiamo noi» (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Consiglio Nazionale del M5s andato in scena dopo l’annuncio delle dimissioni di Draghi è stato aggiornato a oggi. Ma a quanto pare Giuseppe Conte ha intenzione di andare fino in fondo. E cioè, sostiene oggi un retroscena del Fatto Quotidiano (solitamente molto ben informato sul M5s), di mettersi davvero all’opposizione. O almeno, spiega Luca De Carolis, di alzare il più possibile il prezzo politico per restare in maggioranza. E confermare la fiducia al premier dimissionario solo con «risposte vere» sui nove punti della lettera consegnata a Draghi qualche giorno fa. I governisti nel Movimento, è noto, hanno altre opinioni. Ma l’ex Avvocato del Popolo, anche se preferirebbe non arrivare al voto anticipato, «non esclude più nulla». La trattativa Stato-M5s Tanto da parlare così ai suoi, subito dopo le dimissioni ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Consiglio Nazionale del M5s andato in scena dopo l’annuncio delle dimissioni di Draghi è stato aggiornato a oggi. Ma a quanto pare Giuseppeha intenzione diin. E cioè, sostiene oggi un retroscena del Fatto Quotidiano (solitamente molto ben informato sul M5s), di mettersi davvero all’opposizione. O almeno, spiega Luca De Carolis, di alzare il più possibile il prezzo politico per restare in maggioranza. E confermare la fiducia al premier dimissionario solo con «risposte vere» sui nove punti della lettera consegnata a Draghi qualche giorno fa. I governisti nel Movimento, è noto, hanno altre opinioni. Ma l’ex Avvocato del Popolo, anche se preferirebbe non arrivare al voto anticipato, «non esclude più nulla». La trattativa Stato-M5s Tanto da parlare così ai suoi, subito dopo le dimissioni ...

