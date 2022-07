“Ma come fate, senza vergogna”. Bufera su Sossio Aruta e Ursula Bennardo: li hanno visti così (Di venerdì 15 luglio 2022) Sossio Aruta in vacanza travolto dalle critiche. Ha fatto scalpore pochi giorni fa l’appello dell’ex cavaliere di Uomini e Donne per trovare un lavoro. Sossio, dopo aver fatto il calciatore nei campionati dilettantistici ha deciso di cambiare ruolo, sempre rimanendo sui campi di calcio. Ha infatti deciso di vestire i panni di allenatore. Per farlo, però, ha chiesto un aiuto sui social. “Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici – le parole dell’ex attaccante su Instagram – ma purtroppo ancora nulla. Approfitto quindi del mio essere un personaggio pubblico per dirvi che ho il sogno di iniziare una nuova carriera da allenatore. Ho il patentino Uefa B dal 2006. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza, frutto di 40 anni di calcio giocato e spostarmi ovunque”. L’appello di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022)in vacanza travolto dalle critiche. Ha fatto scalpore pochi giorni fa l’appello dell’ex cavaliere di Uomini e Donne per trovare un lavoro., dopo aver fatto il calciatore nei campionati dilettantistici ha deciso di cambiare ruolo, sempre rimanendo sui campi di calcio. Ha infatti deciso di vestire i panni di allenatore. Per farlo, però, ha chiesto un aiuto sui social. “Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici – le parole dell’ex attaccante su Instagram – ma purtroppo ancora nulla. Approfitto quindi del mio essere un personaggio pubblico per dirvi che ho il sogno di iniziare una nuova carriera da allenatore. Ho il patentino Uefa B dal 2006. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza, frutto di 40 anni di calcio giocato e spostarmi ovunque”. L’appello di ...

Pubblicità

GOLDRAKE_AVANTI : Di maio, renzi, meloni, salvini, e tutti i loro amici di partiti, aventi la testa sommersa di cazzate che sparano s… - ValerioMoggia : Aiutatemi a dirimere questa matassa, se potete: taggate chi potrebbe saperne di più, condividete, fate un po' come… - Lilyflower_20 : RT @_HOPENESS_: Vi prego fate subito una statua a questo ragazzo perché se la merita tutta! Non potrei chiedere di meglio, so di seguire un… - I_m_falling : Buon pomeriggio<3, come state? Che fate? - ZonaBianconeri : RT @Xylor16: Come fate a parlare di rientri di ex giocatori, quando abbiamo avuto un serio problema di affollamento di giocatori? #Dybala #… -