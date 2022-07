M5s, sul tavolo l’ipotesi del ritiro dei ministri prima di mercoledì. Patuanelli: «Tutto il governo è dimissionario». D’Incà contrario (Di venerdì 15 luglio 2022) Un ritiro dei ministri del Movimento 5 Stelle prima di mercoledì. È l’ipotesi che circola negli ambienti grillini, non senza tensioni interne, dopo l’apertura della crisi di ieri, 14 luglio, iniziata con lo strappo in Senato sul voto di fiducia dl Aiuti del M5s e l’annuncio delle dimissioni di Mario Draghi. Chi vuole tenere in piedi il governo dovrà giocarsi tutte le sue carte entro il 20 luglio, quando il premier si presenterà davanti al Parlamento come chiesto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma nelle discussioni interne in corso in queste ore, il Movimento starebbe pensando di fare la sua mossa già prima di quel giorno. L’opzione del ritiro, a quanto si apprende, è stata discussa anche nel Consiglio nazionale di ieri, che oggi è ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Undeidel Movimento 5 Stelledi. Èche circola negli ambienti grillini, non senza tensioni interne, dopo l’apertura della crisi di ieri, 14 luglio, iniziata con lo strappo in Senato sul voto di fiducia dl Aiuti del M5s e l’annuncio delle dimissioni di Mario Draghi. Chi vuole tenere in piedi ildovrà giocarsi tutte le sue carte entro il 20 luglio, quando il premier si presenterà davanti al Parlamento come chiesto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma nelle discussioni interne in corso in queste ore, il Movimento starebbe pensando di fare la sua mossa giàdi quel giorno. L’opzione del, a quanto si apprende, è stata discussa anche nel Consiglio nazionale di ieri, che oggi è ...

Pubblicità

bendellavedova : Ho trovato il discorso di #Conte politicamente surreale. Soffia sul fuoco dei problemi degli italiani che Draghi de… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Senato ha confermato la fiducia al governo posta sul dl aiuti. I sì sono stati 172, i no 39, nessun aste… - lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - Giovann00341278 : RT @RaffaelePizzati: Roma 14.07.2022 Il m5s non vota la #Fiducia sul DL AIUTI (23miliardi a favore di imprese e persone) #Conteconiglio no… - MattiaGallo17 : RT @pietroraffa: == Nota congiunta di Forza Italia e Lega al termine di una telefonata tra Berlusconi e Salvini:'Dopo quello che è successo… -