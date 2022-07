M5s, slitta il Consiglio nazionale: la riunione rinviata a domani mattina (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Consiglio nazionale del M5s è stato rinviato a domani. La riunione, inizialmente prevista per stasera alle 20, si terrà alle 10 del 16 luglio. Tra i temi sul tavolo anche l’ipotesi di ritirare i ministri prima dell’incontro alle Camere con Mario Draghi. «Se Conte ritira i ministri dal governo, di fatto si va allo scioglimento delle Camere: non ci sarà nessuna possibilità di mandare avanti il governo», ha commentato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Lo ha detto, si apprende da anticipazioni di stampa, nel corso del Tg3 che andrà in onda questa sera. «Lo voglio dire ai cittadini molto chiaramente: questa crisi avrà effetti pesanti», ha detto Di Maio. Al momento non è stata definita una linea precisa nel partito: i parlamentari grillini sono spaccati sul tema. Nel corso dell’ultima giornata in casa 5 Stelle ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Ildel M5s è stato rinviato a. La, inizialmente prevista per stasera alle 20, si terrà alle 10 del 16 luglio. Tra i temi sul tavolo anche l’ipotesi di ritirare i ministri prima dell’incontro alle Camere con Mario Draghi. «Se Conte ritira i ministri dal governo, di fatto si va allo scioglimento delle Camere: non ci sarà nessuna possibilità di mandare avanti il governo», ha commentato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Lo ha detto, si apprende da anticipazioni di stampa, nel corso del Tg3 che andrà in onda questa sera. «Lo voglio dire ai cittadini molto chiaramente: questa crisi avrà effetti pesanti», ha detto Di Maio. Al momento non è stata definita una linea precisa nel partito: i parlamentari grillini sono spaccati sul tema. Nel corso dell’ultima giornata in casa 5 Stelle ...

Pubblicità

EnricoFaraboll1 : RT @WVecchis: È ora di cena, slitta la riunione del gran consiglio del M5S… Scatolette di Tonno per tutti! - davidefent : RT @dariodangelo91: L'assemblea congiunta dei gruppi #M5s slitta alle 21.30. Nottata in vista. #crisidigoverno - AlfredoArtusi : RT @dariodangelo91: L'assemblea congiunta dei gruppi #M5s slitta alle 21.30. Nottata in vista. #crisidigoverno - bertolire : RT @dariodangelo91: L'assemblea congiunta dei gruppi #M5s slitta alle 21.30. Nottata in vista. #crisidigoverno - Alessandro_Amad : RT @WVecchis: È ora di cena, slitta la riunione del gran consiglio del M5S… Scatolette di Tonno per tutti! -