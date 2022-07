M5S completamente allo sbando: ministri via dal governo, forse già entro mercoledì (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – I ministri M5S potrebbero lasciare il governo già entro mercoledì. Ovvero quando il premier Mario Draghi sarà chiamato a riferire in Parlamento sullo stato della crisi di governo. Lo rende noto l’Ansa. I ministri M5S via dal governo: che collasso Il M5S compie, ogni giorno che passa, un salto gigantesco verso lo strapiombo. L’ultimo è rappresentato dall’ipotesi che sta circolando negli ambienti grillini circa un ritiro dei ministri entro mercoledì. Una soluzione discussa anche nel consiglio nazionale. Così parla Mariolina Castellone, capogruppo: “Il consiglio nazionale si riunirà di nuovo oggi e faremo le nostre valutazioni”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che certifica la morte del movimento ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – IM5S potrebbero lasciare ilgià. Ovvero quando il premier Mario Draghi sarà chiamato a riferire in Parlamento sullo stato della crisi di. Lo rende noto l’Ansa. IM5S via dal: che collasso Il M5S compie, ogni giorno che passa, un salto gigantesco verso lo strapiombo. L’ultimo è rappresentato dall’ipotesi che sta circolando negli ambienti grillini circa un ritiro dei. Una soluzione discussa anche nel consiglio nazionale. Così parla Mariolina Castellone, capogruppo: “Il consiglio nazionale si riunirà di nuovo oggi e faremo le nostre valutazioni”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che certifica la morte del movimento ...

Pubblicità

IlPrimatoN : Una caduta che procede a velocità supersoniche - GabrieleC85 : RT @brusco_sandro: Una domanda a quelli che pensano che il governo possa continuare: siete pronti a 6 mesi in cui la Lega è determinante in… - AntonioF_TC : @almanera14 @ZuZorander @I_AM_IM_ @asormax @VivoLibera @_MASSlMO_ M5S si è rovinato da solo in primis alleandosi co… - usaipiero : RT @Cla2011: Comunque: do piena fiducia a #Conte . E' il nostro politico più intelligente, il più leale ed è sinceramente interessato alla… - Maximo25188 : RT @Cla2011: Comunque: do piena fiducia a #Conte . E' il nostro politico più intelligente, il più leale ed è sinceramente interessato alla… -