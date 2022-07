Lorena | uccisa nella villetta di Messina | condannato all' ergastolo il fidanzato Antonio De Pace

(Di venerdì 15 luglio 2022)perDe. Si chiude così il processo per l'omicidio diQuaranta, la studentessa di Medicina specializzanda al Policlinico didalnotte del 31 ...

Una volta, De Pace ha prima tentato il suicidio procurandosi dei tagli per poi chiamare i carabinieri. All'arrivo dei militari, si era chiuso nel silenzio senza spiegare le ragioni del ...processo omicidio condanna omicidioquaranta furci siculo 2 notizie correlate 3 dic 2020 Strangolò la fidanzata dopo lite: infermiere vibonese a giudizio 31 mar 2020 Femminicidio a Furci ...Ergastolo per Antonio De Pace. Si chiude così il processo per l'omicidio di Lorena Quaranta, la studentessa di Medicina specializzanda al Policlinico di Messina uccisa ...La Corte d’Assise di Messina ha condannato all’ergastolo Antonio De Pace, l’infermiere calabrese accusato di avere ucciso la fidanzata di 27 anni Lorena Quaranta. La giovane studentessa di Medicina, o ...