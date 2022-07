L’Ordine dei Medici al Tribunale di Firenze: «Siate coerenti nel combattere fake news» (Di venerdì 15 luglio 2022) «Non può un provvedimento cautelare fantasioso competere con i dati scientifici elaborati dall’Imperial College di Londra e pubblicati su The Lancet Infectious Diseases o analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità». Interviene così il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, commentando un recente decreto del Tribunale di Firenze, il quale obbliga L’Ordine degli Psicologi a congelare il provvedimento che vietava ad una psicologa di esercitare la professione in quanto non vaccinata contro la Covid-19. Il documento è stato oggetto di discussione per i contenuti antiscientifici riportati al suo interno, come la bufala dei «vaccini che alterano il DNA umano». «19,8 milioni di morti evitate, nel solo 2021, a livello globale. 150 mila solo in Italia. Grazie ai ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) «Non può un provvedimento cautelare fantasioso competere con i dati scientifici elaborati dall’Imperial College di Londra e pubblicati su The Lancet Infectious Diseases o analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità». Interviene così il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei, Filippo Anelli, commentando un recente decreto deldi, il quale obbligadegli Psicologi a congelare il provvedimento che vietava ad una psicologa di esercitare la professione in quanto non vaccinata contro la Covid-19. Il documento è stato oggetto di discussione per i contenuti antiscientifici riportati al suo interno, come la bufala dei «vaccini che alterano il DNA umano». «19,8 milioni di morti evitate, nel solo 2021, a livello globale. 150 mila solo in Italia. Grazie ai ...

