Lombardia: Fontana, 'Regione riqualificherà 70% superficie siti orfani entro 2026' (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - "L'ambizione di raggiungere entro il 2026 la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del suolo dei 'siti orfani' (quei siti per i quali non è stato possibile individuare il responsabile dell'inquinamento e di cui, quindi, si deve fare carico la collettività ndr), per la quale il Pnrr riserva notevoli risorse, è per Regione Lombardia fondata e credibile. Ciò grazie ad un comparto di professionisti e loro associazioni, come il Collegio dei Geologi della Lombardia che promuove questo significativo approfondimento odierno, realmente in grado di farsi portatori di un'azione diffusa di risanamento urbano e ambientale". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - "L'ambizione di raggiungereilla riqualificazione di almeno il 70% delladel suolo dei '' (queiper i quali non è stato possibile individuare il responsabile dell'inquinamento e di cui, quindi, si deve fare carico la collettività ndr), per la quale il Pnrr riserva notevoli risorse, è perfondata e credibile. Ciò grazie ad un comparto di professionisti e loro associazioni, come il Collegio dei Geologi dellache promuove questo significativo approfondimento odierno, realmente in grado di farsi portatori di un'azione diffusa di risanamento urbano e ambientale". Così il presidente di, Attilio ...

