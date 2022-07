Lodovica Comello ambassador di Nutribullet [FOTO]

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il marchio di frullatori compatti ha scelto laper una collaborazione per promuovere, tramite i propri canali social, un modello di nutrizione semplice e completa. TREVISO – A meno di un anno dal debutto sul mercato italiano,ha scelto per i social il volto di, attrice, cantante e conduttrice che più di tutti è abituata a lanciare i nuovi talenti. Protagonista del podcast “L’Asciugona”, nel quale affronta con ironia le emozioni e gli imprevisti della sua movimentata vita da mamma,sarà protagonista della nuova campagna che ha come principale motto “Non frullarti, frulla!”. Con oltre 2,6 milioni di follower su Instagram,sarà promotrice dei valori di...

