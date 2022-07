Lo storico ristorante romano Checco dello Scapicollo presenta il nuovo menù estivo (Di venerdì 15 luglio 2022) Selezionata direttamente dal direttore Francesco Testa arriva sulle tavole di Checco dello Scapicollo la degustazione estiva di mare, ovvero la proposta culinaria del ristorante dei VIP, situato in zona EUR, per questa infuocata estate 2022. Il menu proposto da Checco, come viene affettuosamente chiamato dai fedelissimi clienti, è un vero e proprio inno al gusto, alla freschezza ed all’italianità; un mix di pietanze fatte di ingredienti, come si usa dire adesso, “al top” da far venire l’acquolina in bocca anche solo a leggerne i nomi. Iniziamo quindi questo viaggio da leccarsi i baffi con un’insalatina di seppie tiepida con cipolle rosse di Tropea, carote, rucola, lattuga, carciofini al naturale e olive nere di Gaeta. Proseguitato con “sua maestà” gli spaghetti DE CECCO trafilati al bronzo alla ... Leggi su influencertoday (Di venerdì 15 luglio 2022) Selezionata direttamente dal direttore Francesco Testa arriva sulle tavole dila degustazione estiva di mare, ovvero la proposta culinaria deldei VIP, situato in zona EUR, per questa infuocata estate 2022. Il menu proposto da, come viene affettuosamente chiamato dai fedelissimi clienti, è un vero e proprio inno al gusto, alla freschezza ed all’italianità; un mix di pietanze fatte di ingredienti, come si usa dire adesso, “al top” da far venire l’acquolina in bocca anche solo a leggerne i nomi. Iniziamo quindi questo viaggio da leccarsi i baffi con un’insalatina di seppie tiepida con cipolle rosse di Tropea, carote, rucola, lattuga, carciofini al naturale e olive nere di Gaeta. Proseguitato con “sua maestà” gli spaghetti DE CECCO trafilati al bronzo alla ...

