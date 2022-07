"Lo sfonnamo de brutto": insulti e minacce a Draghi, chi inchioda Paola Taverna (Di venerdì 15 luglio 2022) "Oggi li sfonnamo de brutto": la senatrice Paola Taverna avrebbe pronunciato queste parole prima di entrare in Aula al Senato per non-votare la fiducia al Dl Aiuti e dare inizio alla crisi di governo. Lo si legge in un retroscena del Corriere della Sera firmato da Fabrizio Roncone. Che poi ha incrociato pure il leghista Roberto Calderoli: "Hanno capito di aver fatto un casino. Sono dei poveracci". La Taverna, intercettata dal cronista del Corsera, avrebbe detto pure: "Tanto nun c'è trippa pe' gatti, je votamo contro", ossia: "c'è poco da fare, voteremo contro il governo". Pare che prima del voto il piano - affidato al ministro per i rapporti col Parlamento Federico D'Incà - fosse quello di convincere i capigruppo dei partiti a eliminare il voto di fiducia. Il piano però è fallito, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) "Oggi lide": la senatriceavrebbe pronunciato queste parole prima di entrare in Aula al Senato per non-votare la fiducia al Dl Aiuti e dare inizio alla crisi di governo. Lo si legge in un retroscena del Corriere della Sera firmato da Fabrizio Roncone. Che poi ha incrociato pure il leghista Roberto Calderoli: "Hanno capito di aver fatto un casino. Sono dei poveracci". La, intercettata dal cronista del Corsera, avrebbe detto pure: "Tanto nun c'è trippa pe' gatti, je votamo contro", ossia: "c'è poco da fare, voteremo contro il governo". Pare che prima del voto il piano - affidato al ministro per i rapporti col Parlamento Federico D'Incà - fosse quello di convincere i capigruppo dei partiti a eliminare il voto di fiducia. Il piano però è fallito, la ...

